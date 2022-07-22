Крупнейший европейский порт закрылся для России

Крупнейший европейский порт Роттердам заявил о прекращении контейнерных перевозок как в Россию, так и из России. Об этом говорится в сообщении на сайте порта.
«Контейнерные перевозки в Россию и из России прекратились, а постоянные узкие места в глобальной контейнерной логистике привели к перемещению грузов из крупных контейнерных портов в более мелкие», - отмечается в сообщении.
В пресс-службе также подчеркнули, что в преддверии введения европейских санкций на ряд энергоносителей из России в последние месяцы через порт стало меньше доставляться российского угля, сырой нефти, нефтепродуктов и СПГ.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, целью которой он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ страны ЕС утвердили уже семь пакетов антироссийских санкций, запретив, в том числе перевозки нефти по морю и поставки российского угля.
В Еврокомиссии ранее заявили, что считают возможным сократить потребление газа на две трети в этом году и полностью отказаться от поставок из России «задолго до 2030 года». В ЕК рассчитывают, что треть поставок из РФ может заменить сжиженный природный газ из США и Катара.