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1 час назад

ЦБ изменил прогноз по спаду ВВП

Лера Букина

Прогноз Центробанка по спаду ВВП РФ в 2022 году улучшился. Так, теперь он оценивается в 6-4%, а не в 8-10%, следует из пресс-релиза регулятора.

«В базовом сценарии с учетом складывающейся ситуации в экономике Банк России прогнозирует сокращение ВВП в 2022 году на 4,0–6,0%. Снижение в значительной мере будет связано с факторами на стороне предложения. В 2023 году темп прироста ВВП останется отрицательным и составит (-4,0)—(-1,0)%, отражая эффект базы I квартала 2022 года и более растянутое снижение выпуска. В 2024 году прирост ВВП прогнозируется в диапазоне 1,5–2,5%», - подчеркнул ЦБ.

Совет директоров Банка России 22 июля объявил о снижении ключевой ставки на 150 б.п., до 8,00% годовых.

Рубль упал после снижения ключевой ставки

Также Центробанк отметил снижение годовой инфляции в июне до 15,9% (после 17,1% в мае). Отмечается, что на 15 июля она снизилась до 15,5%. Согласно базовому сценарию, к концу 2022 года годовая инфляция сократится до 12,0–15,0%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году, подчеркнул ЦБ.

Экономика,Банк России,
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