Цены на продукты в Донецке и Луганске оказалась ниже украинских

Цены на продукты в Луганске и Донецке оказалась ниже, чем на Украине, они почти соответствуют российскому уровню. Об этом сообщает «Ридус».

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Так, если говорить о стоимости овощей, капуста в Донбассе дешевле на 25,5 процента, свекла — на 50 процентов, а огурцы — на 29,5 процента.

Цены на бакалею также ниже. Рис в Донецке и Луганске дешевле на 9,7 процента, гречка — на 22,1 процента. За пакетированный черный чай жители Донбасса платят меньше на 19,3 процента, а пшеничный хлеб обойдется дешевле на 7,7 процента.