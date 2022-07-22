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57 минут назад

Набиуллина допустила дальнейшее снижение Центробанком ключевой ставки

Мария Иванова

Совет директоров ЦБ РФ видит потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки. Об этом заявила сегодня глава Банка России Эльвира Набиуллина, пишет ТАСС.

Набиуллина допустила дальнейшее изменение ключевой ставки
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сегодня Центробанк России снизил ключевую ставку на 1,5 процентного пункта - с 9,5 до 8 процентов годовых.

По словам Набиуллиной, в ходе сегодняшнего заседания Совета директоров ЦБ РФ обсуждались три варианта снижения ключевой ставки - 8%, 8,5% и 9%. При этом «потенциал по дальнейшему ее снижению на среднесрочном горизонте сохраняется», подчеркнула она.

«Мы это показали в своем прогнозе средней ключевой ставки. Если вы посмотрите траекторию, то она постепенно снижается», - пояснила глава Центробанка России.

Набиуллина также отметила, что Центробанк намерен обеспечить возвращение инфляции к 4% в 2024 году, и для него нет «красных линий» по ставке «ни снизу, ни сверху», пишет РИА Новости.

28 февраля на фоне российской спецоперации на Украине и введения западных санкций совет директоров Банка России принял решение поднять ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых. Регулятор объяснил этот шаг изменениями внешних условий для российской экономики. Вслед за ключевой ставкой резко выросли и ставки по вкладам. Однако уже к июню Центробанк постепенно понизил ключевую ставку до 9,5% годовых.

Экономика,Эльвира Набиуллина,Банк России,
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