Набиуллина допустила дальнейшее изменение ключевой ставки

Совет директоров ЦБ РФ видит потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки. Об этом заявила сегодня глава Банка России Эльвира Набиуллина, пишет ТАСС.

Сегодня Центробанк России снизил ключевую ставку на 1,5 процентного пункта - с 9,5 до 8 процентов годовых.

По словам Набиуллиной, в ходе сегодняшнего заседания Совета директоров ЦБ РФ обсуждались три варианта снижения ключевой ставки - 8%, 8,5% и 9%. При этом «потенциал по дальнейшему ее снижению на среднесрочном горизонте сохраняется», подчеркнула она.

«Мы это показали в своем прогнозе средней ключевой ставки. Если вы посмотрите траекторию, то она постепенно снижается», - пояснила глава Центробанка России.

Набиуллина также отметила, что Центробанк намерен обеспечить возвращение инфляции к 4% в 2024 году, и для него нет «красных линий» по ставке «ни снизу, ни сверху», пишет РИА Новости.