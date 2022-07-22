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1 час назад

Шольц оценил версию "Газпрома" о причинах снижения поставок газа

Елена Прошина

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в эфире YouTube-канала ZDF, что в стране есть достаточное количество введенных в эксплуатацию трубопроводов. По его словам, Россия может поставлять газ через них, в запуске «Северного потока-2» нет необходимости.

Глава государства напомнил, что в Германии есть три действующих газопровода. Тот, что проходит через Украину, «Северный поток-1», «Ямал-Европа». Их мощностей достаточно для того, чтобы Москва могла без проблем осуществлять поставки как ранее, так и сейчас.

Шольц подчеркнул, что выдвинутая «Газпромом» версия о снижении поставок газа из-за технических проблем, вызванных ремонтом турбины в Канаде, вызывает у него обоснованные сомнения.

Государства Европейского союза, страны «Большой семерки» после долгих переговоров и консультаций приняли решение не вводить эмбарго на энергоресурс из России, пояснил канцлер. Соответственно, Москве никто не мешает направлять газ в необходимых объемах.

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На фоне этого политик назвал устаревшим «действовавшее десятилетиями» утверждение, что прописанные в контрактах объемы газа будут поставляться заказчикам при любых обстоятельствах.

Шольц отметил, что сложившаяся ситуация побудила германские власти обратиться к другим поставщикам, ввести меры по снижению потребления голубого топлива, продолжить развитие альтернативной энергетики.

Экономика,Олаф Шольц,Газпром,ЕС,
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