Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в эфире YouTube-канала ZDF, что в стране есть достаточное количество введенных в эксплуатацию трубопроводов. По его словам, Россия может поставлять газ через них, в запуске «Северного потока-2» нет необходимости.

Глава государства напомнил, что в Германии есть три действующих газопровода. Тот, что проходит через Украину, «Северный поток-1», «Ямал-Европа». Их мощностей достаточно для того, чтобы Москва могла без проблем осуществлять поставки как ранее, так и сейчас.

Шольц подчеркнул, что выдвинутая «Газпромом» версия о снижении поставок газа из-за технических проблем, вызванных ремонтом турбины в Канаде, вызывает у него обоснованные сомнения.

Государства Европейского союза, страны «Большой семерки» после долгих переговоров и консультаций приняли решение не вводить эмбарго на энергоресурс из России, пояснил канцлер. Соответственно, Москве никто не мешает направлять газ в необходимых объемах.

На фоне этого политик назвал устаревшим «действовавшее десятилетиями» утверждение, что прописанные в контрактах объемы газа будут поставляться заказчикам при любых обстоятельствах.