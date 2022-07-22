Набиуллина назвала главную задачу Банка России

"Красных линий для решения по ставке ни снизу, ни сверху для нас не существует. Ставка будет выбираться исходя из той траектории, которая должна обеспечить возвращение инфляции к цели в 2024 году", - сказала Набиуллина.

Ранее 22 июля Банк России снизил ключевую ставку сразу на 1,5 процентных пункта — до 8% годовых. Такое решение объяснили низкими темпами прироста потребительских цен, что в свою очередь способствует дальнейшему замедлению годовой инфляции. В этот же день российский Центробанк спрогнозировал, что инфляция в России по итогам 2022 года составит 12 — 15%. Прогноз по годовой инфляции на 2023 год Банк России сохранил на уровне 5-7%. Ожидания регулятора по годовой инфляции в 2024 году также остались без изменений — на уровне 4%.