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1 час назад

Набиуллина назвала возвращение к 2024 году инфляции в 4% главной задачей Банка России

Газета.Ru

Председатель российского Центрального банка Эльвира Набиуллина назвала целью регулятора возвращение уровня инфляции к 4% в 2024 году, пишет РИА Новости.

Набиуллина назвала главную задачу Банка России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом размер ключевой ставки регулятор будет устанавливать исходя из этой цели довести показатель роста потребительских цен к 4%.

"Красных линий для решения по ставке ни снизу, ни сверху для нас не существует. Ставка будет выбираться исходя из той траектории, которая должна обеспечить возвращение инфляции к цели в 2024 году", - сказала Набиуллина.

Ранее 22 июля Банк России снизил ключевую ставку сразу на 1,5 процентных пункта — до 8% годовых. Такое решение объяснили низкими темпами прироста потребительских цен, что в свою очередь способствует дальнейшему замедлению годовой инфляции. В этот же день российский Центробанк спрогнозировал, что инфляция в России по итогам 2022 года составит 12 — 15%. Прогноз по годовой инфляции на 2023 год Банк России сохранил на уровне 5-7%. Ожидания регулятора по годовой инфляции в 2024 году также остались без изменений — на уровне 4%.

Экономика,Эльвира Набиуллина,Банк России,
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