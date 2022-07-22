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1 час назад

США сделали исключение из санкций против России

Lenta.ru

Минфин США сделала исключение из санкций против России. Ведомство выпустило лицензию, позволяющую завершить сделки по финансовым контрактам или иным соглашениям, связанным с долговыми или долевыми бумагами российских эмитентов. Разъяснения представлены на сайте министерства.

США сделали исключение из санкций против России
Фото: ReutersReuters

Также выпущена лицензия, позволяющая завершить ряд транзакций, касающихся кредитных деривативов, связанных с российскими долговыми обязательствами.

В июне американский Комитет по определению кредитных деривативов (CDDC), включающий в себя 13 западных банков и управляющих активами, призвал Минфин США временно разрешить торговлю российскими активами.

Смысл обращения в том, чтобы дать возможность инвесторам, сделавшим ставку на дефолт Москвы, получить причитающуюся им сумму. Речь идет о таких инструментах, как кредитный дефолтный своп (CDS). Он известен как «страховка от дефолта» и предполагает, что в обмен на регулярные платежи инвестор сможет получить возмещение в случае, если дефолт того или иного эмитента все же наступит.

В конце июня на Западе заявили, что Москва не выполнила своих обязательств по евробондам. Российский Минфин дефолт отрицал, поясняя, что платежи не прошли не по его вине, а из-за действий третьих лиц. Международные расчетно-клиринговые системы не провели средства получателям, указывали в ведомстве.

Экономика,Казначейство США,
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