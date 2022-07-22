Литва возобновила транзит грузов в Калининград

«Согласно соответствующему регламенту совета Европейского союза и руководству ЕК, а также толкованиям компетентных органов, в соответствии с условиями усиления контроля транзитных товаров, предусмотренными в руководстве ЕК, LTG Cargo возобновит перевозки с сегодняшнего дня, то есть 22 июля», — говорится в сообщении компании. Цитату приводит «Интерфакс».