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1 час назад

Экономист: продуктовая сделка приведет к снятию санкций против РФ

Ura.Ru

За подписанными в Стамбуле соглашениями о снятии ограничений на поставки российских продуктов на экспорт и содействие России вывозу украинского зерна в качестве дополнения к документам должна последовать отмена санкций, введенных Западом против РФ. Такой прогноз представил профессор по экономике и международным отношениям государственного университета Тартус Зульфикар Аббуд.

Экономист: продуктовая сделка приведет к снятию санкций против РФ
Фото: ТАССТАСС

«Соглашение, подписанное в Стамбуле Россией, ООН, Турцией и Украиной <…> будет отличным решением даже, если временным/ После соглашения должна последовать отмена экономических односторонних антироссийских мер, принятых Западом, без предварительных условий как дополнение к соглашению», — сказал Аббуд в беседе с РИА «Новости». Экономист подчеркнул, что действия Запада нарушили систему международного продовольственного снабжения и поставок удобрений, что привело к усугублению и без того тяжелого положения миллионов людей по всему миру.

В пятницу представители России, Турции и ООН подписали соглашение по экспорту зерна сроком на 120 дней. Оно предусматривает вывоз зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного. Также Генсек ООН Антониу Гутерриш подписал на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Впоследствии он назвал соглашение о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии в вывозе украинского зерна самым важным достижением за свой срок на посту.

Экономика,Антониу Гутерриш,Сергей Шойгу,ООН,
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