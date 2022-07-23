Экономист: продуктовая сделка приведет к снятию санкций против РФ

«Соглашение, подписанное в Стамбуле Россией, ООН, Турцией и Украиной <…> будет отличным решением даже, если временным/ После соглашения должна последовать отмена экономических односторонних антироссийских мер, принятых Западом, без предварительных условий как дополнение к соглашению», — сказал Аббуд в беседе с РИА «Новости». Экономист подчеркнул, что действия Запада нарушили систему международного продовольственного снабжения и поставок удобрений, что привело к усугублению и без того тяжелого положения миллионов людей по всему миру.