Оценена вероятность дефолта на Украине

В ближайшее время при соблюдении определенных условий Украине не грозит дефолт. Это зависит от отношений с западными странами и их поддержкой. Так вероятность дефолта в республике в беседе с «Лентой.ру» оценил экономист, управляющий директор компании Trade123 Владимир Рожанковский.

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Несмотря на то, что агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины до преддефолтного, до признания страны банкротом далеко, считает экономист.

При этом экономическая ситуация действительно соответствует оценке международного рейтингового агентства, объяснил Владимир Рожанковский.

«В настоящий момент Украина неплатежеспособна. Она не может экспортировать даже зерно без особых договоренностей. Понятно, что ее кредитоспособность в нынешних условиях подорвана», — сказал он.

По данным Fitch, стране потребуется «более широкая реструктуризация» госдолга из-за продолжения боевых действий на ее территории. Сейчас от объявления дефолта Украину спасает только поддержка западных государств, уверен специалист.

«Это все очень политизировано. Если Украина будет перед Западом свои функции выполнять, он ее будет поддерживать. Если в какой-то момент Украина будет выставлять условия и отказываться от тех функций, которые она выполняет, тогда они, скорее всего, перестанут оказывать эту поддержку», — заключил экономист.