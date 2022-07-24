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1 час назад

Китай продал госдолг США

Елена Прошина

Вложения Китая в государственные долговые бумаги США на фоне кризиса упали до отметки ниже триллиона долларов. Это рекордно низкое значение за последние 12 лет. К такому результату привели санкции США против России. Об этом сообщает РИА Новости.

Китай продал госдолг США
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что темпы инфляции в США побили 40-летний рекорд. Это также подорвало доверие к главной резервной валюте. Издание отмечает, что не только Пекин потерял интерес к трежерис — другие ЦБ тоже постепенно избавляются от них.

Согласно данным Министерства финансов США, в мае 2022 года портфель инвестиций в американский государственный долг составил 980,8 миллиарда долларов. Это на 23 миллиарда меньше, чем в апреле 2022 года и почти на 100 миллиарда меньше, чем в 2021 году.

Издание обращает внимание на то, что Китай уже не первый год сокращает вложения в государственный долг США. Первым толчком к подобному решению стала развязанная Вашингтоном торговая, а позже и технологическая война. С пиковых значений в 1,32 триллиона в ноябре 2014-го инвестиции уменьшились более чем на 200 миллиардов. К июню 2019 года Япония стала лидером держателей государственного долга США среди иностранных держателей. При этом сейчас и у Токио этот показатель достиг двухлетнего минимума — 1,212 триллиона.

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Издание отмечает, что Китай засомневался в целесообразности вложения средств в государственный долг США после того, как Вашингтон заморозил российские международные резервы. КНР опасается, что в случае международного военного конфликта Вашингтон поступит с китайскими резервами таким же образом.

Экономика,Владимир Путин,Казначейство США,
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