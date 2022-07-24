Глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ перестанет поддерживать Украину, если в стране наступит дефицит газа. Крупные социальные волнения вынудят Германию заняться исключительно собственными проблемами. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на журнал The Spectator.

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Как говорится в публикации, Бербок подозревают в содействии президенту России Владимиру Путину. Автор статьи Катя Хойер отметила, что обращение главы МИД Германии к Канаде с просьбой вернуть турбину для «Северного потока» выгодно для РФ.

Свое решение Бербок объяснила тем, что в случае отказа со стороны Канады в ФРГ перестанут поступать необходимые объемы газа. Тогда Германия не сможет помогать Украине, так как страну захлестнут крупные социальные волнения.

Хойер предположила, что власти ФРГ паникуют в связи с приближающимся энергетическим кризисом.

«Германия по-прежнему заметно нервничает: неясно, хватит ли ей газа, чтобы пережить зиму», — написала она.