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1 час назад

США заявили о работе с союзниками для ограничения цен на российскую нефть

Lenta.ru

Министр финансов США Джанет Йеллен в беседе с телеканалом NBC заявила, что Вашингтон в последние недели работает с союзниками, чтобы ограничить цены на российскую нефть. Об этом сообщает ТАСС.

США заявили о работе с союзниками для ограничения цен на нефть РФ
Фото: ReutersReuters

По ее словам, Соединенные Штаты пытаются сократить доходы, получаемые Россией.

«Так что, когда будет новый раунд санкций ЕСЕС [в отношении российской нефти] в декабре, у нас есть обеспокоенность, что значительное число нефти останется у России, что приведет к скачку цен на нее», — сказала она.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть на мировые рынки в случае, если в случае введения странами G7 потолка цен ее итоговая стоимость окажется ниже затрат на добычу.

«Это означает, что мы просто в убыток работать не будем», — объяснил он.

Экономика,Александр Новак,Джанет Йеллен,ЕС,
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