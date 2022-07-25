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47 минут назад

Глава ЕК призвала готовиться к полной остановке поставок газа из РФ

Лера Букина

В связи с сокращением поставок российского газа Европе следует подготовиться к полной их остановке. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

По ее словам, российская сторона лишь частично поставляет газ или вообще не поставляет голубое топливо в 12 стран-членов ЕС.

«Поэтому Европа должна быть готова к худшему варианту: полной остановке поставок газа рано или поздно», — отметила председатель ЕК.

Ранее Еврокомиссия заявила, что странам Европейского союза нужно направить к концу сентября план по добровольному сокращению потребления газа на 15% до 31 марта 2023 года. Однако некоторые страны отказались поддерживать данное предложение. В частности, речь идет об Испании, Португалии, Италии, Польше и Венгрии.

Пять стран выразили протест против нового плана ЕС по газу

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в ходе выступления в пятницу на пресс-конференции в Берлине заявил, что Россия не является надежным поставщиком газа. Глава правительства ФРГ подал сигнал о том, что рассчитывать на поставки этого топлива из РФ не стоит.

Экономика,Олаф Шольц,Еврокомиссия,ЕС,
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