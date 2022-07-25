В связи с сокращением поставок российского газа Европе следует подготовиться к полной их остановке. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

По ее словам, российская сторона лишь частично поставляет газ или вообще не поставляет голубое топливо в 12 стран-членов ЕС.

«Поэтому Европа должна быть готова к худшему варианту: полной остановке поставок газа рано или поздно», — отметила председатель ЕК.

Ранее Еврокомиссия заявила, что странам Европейского союза нужно направить к концу сентября план по добровольному сокращению потребления газа на 15% до 31 марта 2023 года. Однако некоторые страны отказались поддерживать данное предложение. В частности, речь идет об Испании, Португалии, Италии, Польше и Венгрии.