В Японии с 1 августа вступит запрет на импорт золота из России

Запрет импорта золота из России в Японию, введенный в рамках санкций из-за военных действий на Украине, вступит в силу 1 августа. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте японского министерства финансов.

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Ограничения на покупку российского золота были утверждены Токио 5 июля. Также в рамках этого пакета санкций с 5 сентября будет введен запрет на предоставление России услуг по бухгалтерскому учету, аудиту, консалтингу и трастовым операциям.

В начале июля Япония обновила санкционный список в отношении России, добавив в него 57 физических лиц и шесть компаний. Под санкции попали вице-премьер России Дмитрий Григоренко, глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо, его заместитель Кирилл Стремоусов и другие лица.