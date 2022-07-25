Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+26° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
56 минут назад

Запрет Японии на импорт золота из России начнет действовать с 1 августа

иещё 4

Запрет импорта золота из России в Японию, введенный в рамках санкций из-за военных действий на Украине, вступит в силу 1 августа. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте японского министерства финансов.

В Японии с 1 августа вступит запрет на импорт золота из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ограничения на покупку российского золота были утверждены Токио 5 июля. Также в рамках этого пакета санкций с 5 сентября будет введен запрет на предоставление России услуг по бухгалтерскому учету, аудиту, консалтингу и трастовым операциям.

В начале июля Япония обновила санкционный список в отношении России, добавив в него 57 физических лиц и шесть компаний. Под санкции попали вице-премьер России Дмитрий Григоренко, глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо, его заместитель Кирилл Стремоусов и другие лица.

Посол РФ в Токио Михаил Галузин предупредил, что новые санкции против РФ обречены на провал и нанесут вред самой Японии.

Экономика,Дмитрий Григоренко,Кирилл Стремоусов,Михаил Галузин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители