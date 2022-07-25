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35 минут назад

Китай отреагировал на сделку по вывозу украинского зерна

Lenta.ru

Китай поддерживает «продуктовую сделку» по вывозу украинского зерна по акватории Черного моря, заключенную между Россией и Украиной. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, сообщает ТАСС.

Китай отреагировал на сделку по вывозу украинского зерна
Фото: ТАССТАСС

«Китай приветствует соответствующее соглашение», — отреагировал дипломат.

Он добавил, что Китай поддерживает позитивную роль сотрудников и представителей Организации Объединенных Наций (ООН), которые будут задействованы в работе по контролю торгового судоходства в Черном море.

Отвечая на вопрос о реакции Китая на признание России спонсором терроризма со стороны США, Лицзянь отметил, что для настоящего содействия делу мира в восточной Европе Вашингтону следовало бы публично поддерживать начало российско-украинских мирных переговоров.

22 июля в Стамбуле представители России, Украины, Турции и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море. Сделка сняла ограничения на поставки российской сельхозпродукции на мировой рынок и определила алгоритм вывоза украинского зерна по черноморской акватории.

Экономика,ООН,
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