Прежде чем установить турбину на «Северном потоке», необходимо закончить со всеми техническими формальностями, заявил официальный представитель президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал сложную ситуацию, возникшую вокруг ремонта и доставки оборудования для трубопровода. Песков подчеркнул, что турбину точно установят, несмотря на все опасения европейских партнёров.

«Естественно, турбина будет установлена после завершения всех формальностей технологического процесса», — сообщил Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Он добавил, что некоторое оборудование «Северного потока» всё ещё требует ремонта и немецкой компании Siemens Energy это известно. Однако, несмотря на это, после установки турбины «Газпром» начнёт прокачку газа европейским партнёрам в том объёме, который будет возможен.

Ранее Песков прокомментировал высказывание председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Россия планирует в итоге прекратить поставки газа в Европу.

«Россия является ответственным поставщиком газа, и кто бы что бы ни говорил в Еврокомиссии, в европейских столицах, в США, Россия была, есть и остаётся страной, которая во многом гарантирует энергетическую безопасность Европы», — заявил представитель Кремля.

Он отметил, что Россия будет поставлять газ в Европу, однако если иностранные коллеги продолжат антироссийскую риторику, то ситуация может измениться.

«Но Россия в этом не заинтересована», — подчеркнул Песков.