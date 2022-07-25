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1 час назад

В Кремле рассказали, когда установят турбину для «Северного потока»

Секрет Фирмы

Прежде чем установить турбину на «Северном потоке», необходимо закончить со всеми техническими формальностями, заявил официальный представитель президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал сложную ситуацию, возникшую вокруг ремонта и доставки оборудования для трубопровода. Песков подчеркнул, что турбину точно установят, несмотря на все опасения европейских партнёров.

«Естественно, турбина будет установлена после завершения всех формальностей технологического процесса», — сообщил Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Он добавил, что некоторое оборудование «Северного потока» всё ещё требует ремонта и немецкой компании Siemens Energy это известно. Однако, несмотря на это, после установки турбины «Газпром» начнёт прокачку газа европейским партнёрам в том объёме, который будет возможен.

Ранее Песков прокомментировал высказывание председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Россия планирует в итоге прекратить поставки газа в Европу.

«Россия является ответственным поставщиком газа, и кто бы что бы ни говорил в Еврокомиссии, в европейских столицах, в США, Россия была, есть и остаётся страной, которая во многом гарантирует энергетическую безопасность Европы», — заявил представитель Кремля.

Он отметил, что Россия будет поставлять газ в Европу, однако если иностранные коллеги продолжат антироссийскую риторику, то ситуация может измениться.

«Но Россия в этом не заинтересована», — подчеркнул Песков.

Россия пустила газ по «Северному потоку» в Германию ещё 21 июля, объём поставок за день приблизился к 67 млн кубометров топлива, что соответствует 40% загруженности трубопровода. Объёмы прокачки увеличатся, когда «Газпром» установит турбину, однако пока та застряла в Германии из-за бюрократии.

Экономика,Дмитрий Песков,Siemens,Газпром,Еврокомиссия,
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