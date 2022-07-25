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6 часов назад

Партнерский директор СМИ2 обсудит вопросы привлечения трафика с экспертами

ГлагоLиещё 1

Директор партнерского отдела СМИ2 и «МирТесен», главный редактор «ГлагоL» Ольга Арцева 26 июля обсудит с экспертами вопросы привлечения трафика для СМИ в прямом эфире «Радио Медиаметрикс». Трансляция начнётся в 17:00 мск. Эфир ведёт Павел Алашкин, директор по рекламе Gismeteo. В обсуждении примет участие Павел Тычков, руководитель отдела по работе с паблишерами LuckyAds. Специалисты поговорят о важнейших изменениях, которые произошли на рынке закупки трафика для медиа и других проектов за последние полгода, и обсудят следующие вопросы: — Каким образом достигаются коэффициенты обмена 1 к 1,5, или даже 1 к 2? Откуда берется дополнительный трафик? — Какие новые коммерческие продукты появились сейчас у подобных компаний? — Финансовые характеристики и ёмкость рынка. Кто является важнейшим игроком? — Каким образом происходит регулировка деятельности агрегаторов с юридической точки зрения? — Какие прогнозы по развитию этого рынка можно сейчас строить? — Ожидается ли появление на рынке новых участников?

Партнерский директор СМИ2 обсудит вопросы привлечения трафика с экспертами
Фото: ГлагоLГлагоL
Экономика,
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