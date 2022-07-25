Греция потребует исключения из плана снижения потребления газа

«Правительство будет добиваться на завтрашней встрече министров энергетики ЕС исключения из предложения о сокращении потребления природного газа на 15% за последние 5 лет.



Вместо этого мы будем стремиться использовать прошлый год в качестве основы для сравнения. Правительство и премьер-министр Кириакос Мицотакис представили ряд предложений, касающихся энергетического кризиса и цепочки поставок», — цитирует Иконому Skai.