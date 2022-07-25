План Еврокомиссии (ЕК), предусматривающий сокращение потребления газа на 15%, станет более гибким на фоне несогласия некоторых стран ЕС с инициативой Брюсселя. Об этом сообщила в понедельник испанская газета El País.

По ее версии, в проекте сохраняется цель по сокращению потребления топлива, однако теперь вводятся многочисленные исключения и детали для адаптации энергосбережения к потребностям каждой страны. Отмечается, что председательствующая в Совете ЕС Чехия усердно работает над тем, чтобы разработать инициативу, которая может быть одобрена в ходе намеченной на вторник встречи министров энергетики Евросоюза. Дипломатические источники издания считают возможным достижение соглашения. По их версии, приоритетной задачей остается сохранение единства внутри ЕС.

Как пишет газета, предложение все еще придерживается цели по добровольному сокращению потребления газа на 15%, но содержит нюансы, которые могут способствовать меньшему сокращению в некоторых странах, в том числе в Испании и Португалии.

ЕК также частично утратит полномочия для объявления состояния тревоги, которое приводит к запуску плана по обязательной экономии газа. В настоящее время проект предусматривает, что Брюссель предлагает его введение, но решение может быть изменено 27 членами сообщества посредством квалифицированного большинства. Предложение об объявлении состояния тревоги также смогут выдвинуть пять государств - членов ЕС.