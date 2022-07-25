«На руку России»: аналитик о задержке возврата турбины для «Северного потока»

Эксперт в области энергетики Игорь Юшков в разговоре с "Рамблером" рассказал о значении отправленной на ремонт турбины компании Siemens для "Северного потока", а также оценил перспективы возобновления работы газопровода на полную мощность. Специалист отметил, что доставки турбины в Россию можно ожидать в августе, при этом, по его словам, ситуация с задержкой ремонта оборудования отчасти играет на руку России.





Канадцы исключили турбину из-под санкций, вернули ее в Германию, причем туда ее очень быстро доставили на самолете. И тут начались проблемы. То ли немцы не могут оформить какие-то документы, то ли какая-то проблема с доставкой. По идее, они должны ее довезти до Финляндии морским транспортом, оттуда ее через границу должны доставить в Ленинградскую область сухопутным транспортом. Турбину должны привезти на станцию "Портовая" в районе Выборга, там проведут пусконаладочные работы и подключат к эксплуатации. Но велик риск того, что когда приедет эта турбина, другая выработает свой ресурс. И получается, что с подключением починенной в Канаде турбины пропускная способность не увеличится. Она как была 67 млн кубов, так примерно и останется. А Siemens не забирает оставшиеся турбины, что тоже странно. Компания все-таки должна забирать те турбины, которые требуют ремонта, но она этого не делает.





Европе выгодно, чтобы "Северный поток" заработал на полную мощность. Но, по всей видимости, они не доверяют российской стороне. Почему они не хотят забирать турбины из Ленинградской области? Думаю, Siemens хочет проверить: когда она доставит починенную в Канаде турбину, увеличится ли пропускная способность газопровода? Если это произойдет, значит, мол, дело действительно было в технических сложностях. Если не увеличится, тогда, мол, это было политическое решение, Россия по политическим мотивам хочет "задушить" Европу, значит, нет никакого смысла забирать остальные турбины. Думаю, они примерно такую выжидательную позицию занимают.



Полагаю, Siemens все-таки найдет способы переправить турбину в Россию, и она будет подключена, но это будет скорее уже в августе. Процесс затягивается. Для России это в какой-то степени даже выгодно. Потому что чем меньше сейчас европейцы закачивают газа в подземные хранилища, тем сложнее им будет отказаться от закупки российского газа именно во время отопительного сезона. Если у тебя неполные подземные хранилища, это не означает, что ты замерзнешь зимой. Это означает, что тебе очень важно будет ежесуточно и бесперебойно получать большие объемы импортного газа. А увеличить импорт никто, кроме России, не может. Поэтому сохранение напряженности на руку России, потому что это заставляет европейцев идти на диалог с Москвой. От этой турбины зависит нормальная работа "Северного потока - 1". В начале газопровода стоит газокомпрессорная станция "Портовая", на ней находятся восемь турбин. Шесть - большей мощности, еще две - чуть меньшей. Все они были произведены в Канаде. В 2011 году, когда эта станция строилась, в России подобных турбин еще не делали. И чем меньше турбин находится в эксплуатации на этой газокомпрессорной станции, тем меньше объем прокачки. Давление становится меньше, и меньше прокачивают. И турбина, как любая машина, требует технического обслуживания. Это техническое обслуживание и текущий ремонт производит компания Siemens, отправляя турбину в Канаду, на ее родной завод. И еще несколько месяцев назад эту многострадальную турбину Siemens отправил в Канаду, но Канада отказалась возвращать ее обратно, ссылаясь на то, что из-за санкций против России подобное оборудование в страну поставлять нельзя. Все это долго тянулось. Прошел месяц - турбину не отдают. Потом следующая турбина выработала свой ресурс, соответственно, ее тоже надо чинить. А еще не пришла первая... В итоге сейчас в Ленинградской области на "Портовой" уже четыре турбины выведены из эксплуатации, еще одна была в Канаде, получается, пять турбин не работают. И пропускная способность газопровода упала с почти 200 млн кубов до 67 млн. А это создает проблемы. Потому что чем меньше газа ежесуточно поступает в Европу, тем сложнее европейцам готовиться к отопительному сезону. Темпы закачки газа в подземные хранилища существенно упали, а главное, эти объемы нельзя перекинуть на какие-то другие маршруты. Газопровод "Ямал — Европа" не работает, потому что Польша отобрала у "Газпрома" его долю в компании-операторе польского участка, Россия в ответ ввела санкции против этой компании-оператора. Украина тоже не качает в нормальном режиме, отказывается принимать газ, который идет по газопроводу через станцию "Сохрановка". Потому что сейчас получается, что газ, который идет через "Сохрановку", теперь попадает на территорию ЛНР. А Киев сразу отторгает все территории, которые он потерял, не принимает газ, который проходит через ЛНР. Хотя газопроводы все целые... Поэтому газопровод "Северный поток - 1" очень важен.Канадцы исключили турбину из-под санкций, вернули ее в Германию, причем туда ее очень быстро доставили на самолете. И тут начались проблемы. То ли немцы не могут оформить какие-то документы, то ли какая-то проблема с доставкой. По идее, они должны ее довезти до Финляндии морским транспортом, оттуда ее через границу должны доставить в Ленинградскую область сухопутным транспортом. Турбину должны привезти на станцию "Портовая" в районе Выборга, там проведут пусконаладочные работы и подключат к эксплуатации. Но велик риск того, что когда приедет эта турбина, другая выработает свой ресурс. И получается, что с подключением починенной в Канаде турбины пропускная способность не увеличится. Она как была 67 млн кубов, так примерно и останется. А Siemens не забирает оставшиеся турбины, что тоже странно. Компания все-таки должна забирать те турбины, которые требуют ремонта, но она этого не делает.Европе выгодно, чтобы "Северный поток" заработал на полную мощность. Но, по всей видимости, они не доверяют российской стороне. Почему они не хотят забирать турбины из Ленинградской области? Думаю, Siemens хочет проверить: когда она доставит починенную в Канаде турбину, увеличится ли пропускная способность газопровода? Если это произойдет, значит, мол, дело действительно было в технических сложностях. Если не увеличится, тогда, мол, это было политическое решение, Россия по политическим мотивам хочет "задушить" Европу, значит, нет никакого смысла забирать остальные турбины. Думаю, они примерно такую выжидательную позицию занимают.Полагаю, Siemens все-таки найдет способы переправить турбину в Россию, и она будет подключена, но это будет скорее уже в августе. Процесс затягивается. Для России это в какой-то степени даже выгодно. Потому что чем меньше сейчас европейцы закачивают газа в подземные хранилища, тем сложнее им будет отказаться от закупки российского газа именно во время отопительного сезона. Если у тебя неполные подземные хранилища, это не означает, что ты замерзнешь зимой. Это означает, что тебе очень важно будет ежесуточно и бесперебойно получать большие объемы импортного газа. А увеличить импорт никто, кроме России, не может. Поэтому сохранение напряженности на руку России, потому что это заставляет европейцев идти на диалог с Москвой. Игорь Юшков Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ

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Ранее "Газпром" получил от Siemens переданные канадскими властями документы для возвращения в Россию отремонтированного двигателя для газопровода "Северный поток". В компании отметили, что изучили полученные документы, но они не снимают уже обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы по поводу санкций Евросоюза и Великобритании. В "Газпроме" подчеркнули, что решение этих вопросов является важным для поставки двигателя в Россию и осуществления срочного капитального ремонта других газотурбинных двигателей для комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе КСПГ "Портовая" в Ленинградской области.