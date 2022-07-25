В Европе решили сопротивляться обязательной экономии газа

Чехия, недавно ставшая страной-председателем Евросоюза, решила сопротивляться плану Еврокомиссии об обязательной экономии газа. По ее мнению, необходимо увеличить минимальное число стран, которые будут согласны сокращать потребление газа на 15 процентов, с трех до пяти, сообщает агентство Bloomberg.

План ЕК подразумевает, что снизить потребление газа должны все граждане, органы власти, частные домохозяйства, поставщики электроэнергии и промышленность. Согласно идее, режим обязательной экономии может вводиться по запросу стран. Еврокомиссия также рассматривает возможность введения потолка цен на газ и электричество.

Чехия стремится ужесточить план и также предложила сделать ряд исключений по экономии газа для некоторых государств с учетом уровня заполненности газовых хранилищ. Правила будут действовать год, а не два, как предполагалось. Ранее государства-члены Евросоюза заявили, что послабления могут получить те, у кого есть возможность поставлять газ другим. По их мнению, ряд отраслей, которые считаются критически важными для единого рынка ЕС, тоже следует освободить от жестких требований.