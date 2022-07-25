Страны ЕС экстренно готовят новый план для борьбы с Россией

Послы стран Европейского союза обсудят обновленный план чрезвычайного снижения потребления газа в зимний период. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на черновой текст соответствующего проекта.

«Страны Европейского союза рассматривают возможность пересмотра плана снижения спроса на газ в течение зимы после того, как некоторые правительства потребовали большей гибкости. Послы ЕС должны обсудить план чрезвычайного регулирования в понедельник, накануне встречи министров энергетики. Правительства хотят более высокого порога для инициирования обязательных сокращений», — говорится в статье.

По данным агентства, председательствующая в блоке Чешская Республика включила в проект закона положение, согласно которому число стран, которые в обязательном порядке должны снизить спрос на газ на 15%, будет увеличено до пяти. В то время, как предыдущее положение включало только три страны.

Ранее государства-члены ЕС призвали «учитывать национальные особенности при установлении обязательных целей по сокращению» и «повышать гибкость при разработке мер по сокращению», сообщили авторы, ссылаясь на черновой вариант документа.