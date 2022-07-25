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58 минут назад

Польша отказалась делиться газом с другими странами ЕС

Илья Родин

Министр климата Польши Анна Москва раскритиковала инициативы Еврокомиссии в области энергобезопасности. Она подчеркнула, что Варшава отказывается делиться газом с другими государствами ЕС. Об этом пишет РИА «Новости».

Министр уточнила, что в ближайшие дни в Брюсселе пройдет митинг, посвященный различным проблемам энергобезопасности. Она отметила, что власти Польши обеспечили страну газом в необходимых объемах. Кроме того, Варшава договорилась о безопасных поставках.

«Все потребности удовлетворены в отличие от 11 стран Европейского союза, которые уже сегодня ввели ограничения», - заявила Анна Москва.

Идея ЕК о сокращении потребления газа является «новым механизмом газовой солидарности», пояснила глава ведомства. При этом она подчеркнула, что в предложенной системе есть аспект, который неприемлем для Варшавы. Это «попытка навязывания обязательных механизмов редукции».

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Министр предупредила, что никто не может предсказать в настоящее время, какая погода будет в зимний период. Поэтому странам ЕС нельзя соглашаться на предложения ЕК. В нынешней ситуации государства должны принимать решения по вопросам энергобезопасности в добровольном порядке, либо индивидуально, а не в масштабах всей организации.

Напомним, что против инициативы ЕС выступила Испания и, вслед за ней, Португалия. Позднее к ним присоединились Греция, Мальта и Кипр.

Экономика,Анна Москва,Еврокомиссия,ЕС,
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