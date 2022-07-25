В ЕС разошлись во мнении по сокращению потребления газа

Страны Евросоюза не смогли прийти к единому мнению в вопросе сокращения потребления газа на 15% в ближайшие месяцы, к данной мере призвала Еврокомиссия. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.
При этом в международном агентстве отметили, что ЕС продолжает «работу в данном направлении». Также страны Евросоюза рассматривают идею ограничения полномочий ЕК, которая при воплощении плана по сокращению потребления газа на 15% получит возможность вводить ограничения на топливо без согласия государств союза. Но тоже пока не смогли прийти к компромиссу в этом вопросе, добавили в AP.
Напомним, что свой план сокращения спроса на газ Еврокомиссия предложила 20 июля. Он предполагает предоставление странами ЕС к концу сентября соответствующих проектов на период до 31 марта 2023 года. Кроме того в Брюсселе сочли вероятным сценарием полное отключение от газа России и призвали Евросоюз начать подготовку к этому. Но ряд стран, в том числе Испания, Португалия и Греция, инициативу ЕК не поддержали.