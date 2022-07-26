В ЕС придумали новое правило из-за нехватки российского газа

Совет Европейского союза принудил операторов подземных хранилищ газа (ПХГ) на своей территории к обязательной сертификации и заполнению ПХГ минимум на 80% к зиме 2022 года. К зиме 2023 года хранилища должны быть заполнены на 90%. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на соответствующие постановление на сайте организации.

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Как говорится в сообщении, государства без ПХГ должны хранить объем газа, равный 15 процентам их годового потребления, в соседних странах. Кроме того, национальные власти обязуются сертифицировать операторов ПХГ в принудительном порядке, так как это позволит им избежать рисков внешнего вмешательства в работу газовых хранилищ. Документ также включает в себя требования к странам Евросоюза делиться запасами газа друг с другом в случае необходимости.

Германия уже объявила о своей готовности делиться топливом с соседними странами Европейского союза.

«Если Германия сейчас пытается заполнить свои хранилища, то не для того, чтобы снабжать только Германию, но и соседние страны: Чехию, Австрию», — подчеркнул министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.

Он добавил, что Франция и Польша при определенных обстоятельствах также могут рассчитывать на поддержку Германии в этом вопросе.