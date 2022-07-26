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1 час назад

"Это открытая война": Зеленский обвинил "Газпром"

Газета.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действия "Газпрома" являются свидетельством того, что Россия использует энергию как оружие, и призвал лидеров Европейского союза ввести более строгие санкции против Кремля, пишет The Washington Post.

Зеленский назвал действия "Газпрома" газовой войной
Фото: ТАССТАСС

"Это открытая газовая война, которую Россия ведет против объединенной Европы", — заявил он.

Ранее "Газпром" решил остановить эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции "Портовая" трубопровода "Северный поток". Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале компании. Как сказано в сообщении, это было сделано из-за "окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя)".

В связи с остановкой работы турбины суточная производительность данной станции с 7.00 мск 27 июля снизится практически вдвое — до 33 млн куб. м в сутки с нынешних 67 млн куб. м.

Экономика,Компании,Владимир Зеленский,Ростехнадзор,Газпром,ЕС,
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