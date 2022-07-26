Зеленский назвал действия "Газпрома" газовой войной

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действия "Газпрома" являются свидетельством того, что Россия использует энергию как оружие, и призвал лидеров Европейского союза ввести более строгие санкции против Кремля, пишет The Washington Post.

Ранее "Газпром" решил остановить эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции "Портовая" трубопровода "Северный поток". Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале компании. Как сказано в сообщении, это было сделано из-за "окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя)".