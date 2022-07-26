В США оценили влияние санкций на экономику России и стран ЕС

Западные санкции не смогли развалить российскую экономику, с экономической точки зрения Россия «ни на грамм не пострадала», тем временем страны Европы столкнулись с двойной проблемой нехватки топлива и ростом цен на энергоносители, сообщает американское издание The National Interest.

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Во втором квартале 2022 года профицит внешней торговли России составил рекордные 70,1 млрд долларов. Рубль показал завидную устойчивость, добравшись до значений 2015 года по отношению к евро. И помогают такому успеху высокие цены на товары и способность России экспортировать нефть, газ, зерно и золото, передает РИА «Новости».

Европейские страны, в свою очередь, после введения санкций столкнулись с двойной проблемой: им не хватает топлива из-за сокращения поставок из России, а рост цен на энергоносители подстегивает инфляцию. Ограничения, говорится в материале, приносят больше проблем всему миру, чем самой России. С экономической точки зрения страна «ни на грамм не пострадала», резюмирует издание.

Накануне Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна готовиться к полному прекращению поставок газа из России. На этом фоне в Европе началась паника, цены на газ подскочили.