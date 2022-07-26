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37 минут назад

СМИ: Заявление "Газпрома" вызвало панику в Европе

Елена Прошина

В Европе запаниковали после объявления российской компании «Газпром» о сокращении транзита газа по «Северному потоку» до 33 миллионов кубометров в сутки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обозревателя британской газеты Express Джейкоба Пола.

СМИ: Заявление "Газпрома" вызвало панику в Европе
Фото: ReutersReuters

По его словам, министры энергетики Европейского союза немедленно отреагировали на эту новость. Уже завтра они соберутся в Брюсселе, чтобы обсудить чрезвычайный план по сокращению потребляемого объема газа.

«Именно такого развития событий опасалась Еврокомиссия», — написал Пол.

В середине июня «Газпром» сократил поступающий в Европу объем газа по «Северному потоку» примерно до 40% мощности. В компании эту меру объяснили задержкой возвращения из ремонта агрегата Siemens для станции «Портовая». В начале июля Канада согласилась сделать исключение из антироссийских санкций и отправить турбину в Германию, чтобы потом ее перевезли в РФ. Турбину должны были отправить в Россию 23 июля, однако сделать этого не удалось. В качестве причины указывается отсутствие необходимых документов.

«Газпром» поставил ультиматум Евросоюзу

Магистраль возобновила работу 21 июля. Но уже 25 июля «Газпром» уведомил об остановке эксплуатации еще одной турбины на станции «Портовая». С 27 июля поставки по «Северному потоку» будут до 20% от номинальной мощности.

Экономика,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,
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