СМИ: Заявление "Газпрома" вызвало панику в Европе

В Европе запаниковали после объявления российской компании «Газпром» о сокращении транзита газа по «Северному потоку» до 33 миллионов кубометров в сутки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обозревателя британской газеты Express Джейкоба Пола.

Фото: Reuters Reuters

По его словам, министры энергетики Европейского союза немедленно отреагировали на эту новость. Уже завтра они соберутся в Брюсселе, чтобы обсудить чрезвычайный план по сокращению потребляемого объема газа.

«Именно такого развития событий опасалась Еврокомиссия», — написал Пол.

В середине июня «Газпром» сократил поступающий в Европу объем газа по «Северному потоку» примерно до 40% мощности. В компании эту меру объяснили задержкой возвращения из ремонта агрегата Siemens для станции «Портовая». В начале июля Канада согласилась сделать исключение из антироссийских санкций и отправить турбину в Германию, чтобы потом ее перевезли в РФ. Турбину должны были отправить в Россию 23 июля, однако сделать этого не удалось. В качестве причины указывается отсутствие необходимых документов.