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48 минут назад

Спикер Госдумы Володин назвал пять причин, почему доллар всё больше теряет свои позиции

RT на русском

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал пять причин, почему доллар всё больше теряет свои позиции.

Володин назвал пять причин ослабления доллара
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Доллар не обеспечен реальными товарами и ресурсами», — написал он в Telegram.

Он добавил, что также доллар используется как инструмент политической борьбы.

«Незаконные санкции: ограничения на проведение платежей, воровство золотовалютных резервов — всё это не добавляет уверенности другим государствам, что их деньги будут в сохранности», — отметил Володин.

По его мнению, третья причина — изменения геополитического характера.

«Однополярная модель себя изжила. В мире существует запрос на многополярность. Как следствие — на альтернативу доллару. Доказательство тому — растущие взаиморасчёты в национальных валютах», — заявил Володин.

Также, по его словам, на ситуацию с долларом влияет нежелание Вашингтона признавать собственные ошибки и работать над ними.

В качестве пятой причины Володин назвал цикличность истории.

Спикер Госдумы подчеркнул, что «процесс дедолларизации во всем мире запущен и его не остановить».

Ранее был опубликован июньский обзор глобальной экономики, подготовленный экспертами факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.

В нём говорилось, что в среднесрочной перспективе роль американского доллара в мировой финансовой системе будет снижаться. Это связано с ускорением процессов дедолларизации в странах мира, снижением мировых валютных резервов, расширением использования цифровых национальных валют.

Экономика,Вячеслав Володин,ВШЭ,Госдума,
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