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1 час назад

ЕС согласовал план по сокращению потребления газа на 15%

Лера Букина

Странам Евросоюза удалось согласовать план по сокращению потребления газа в блоке для снижения ущерба от вероятной остановки поставок газа из РФ в дальнейшем. Об этом сообщает агентство DPA в Twitter, передает «Прайм».

ЕС согласовал план по сокращению потребления газа на 15%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Страны-члены ЕС согласовали чрезвычайный план по уменьшению потребления газа в блоке в попытке ослабить эффект от потенциального полного прекращения поставок российского газа», — указано в сообщении.

Еврокомиссия ранее выступила с инициативой понизить спрос на природный газ на 15% в течение следующих восьми месяцев, а при необходимости — сокращать потребление на принудительной основе.

Сегодня, 26 июля, должен пройти совет министров энергетики стран ЕС в Брюсселе. В процессе стороны затронут вопрос

снижения зависимости от российских газа, нефти и угля. Так, будет обсуждаться сокращение спроса на 15%. Некоторые европейские страны, в частности, Венгрия, Португалия, Испания и Греция, негативно восприняли предложения Брюсселя.

25 июля пресс-служба «Газпрома» сообщила, что на компрессорной станции «Портовая» газового трубопровода «Северный поток» остановится эксплуатация еще одного газотурбинного двигателя Siemens. Отмечалось, что производительность станции «Портовая» с 27 июля будет составлять до 33 млн куб. м. в сутки.

Экономика,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,
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