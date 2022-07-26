ЕС согласовал план по сокращению потребления газа на 15%

Странам Евросоюза удалось согласовать план по сокращению потребления газа в блоке для снижения ущерба от вероятной остановки поставок газа из РФ в дальнейшем. Об этом сообщает агентство DPA в Twitter, передает «Прайм».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Страны-члены ЕС согласовали чрезвычайный план по уменьшению потребления газа в блоке в попытке ослабить эффект от потенциального полного прекращения поставок российского газа», — указано в сообщении.

Еврокомиссия ранее выступила с инициативой понизить спрос на природный газ на 15% в течение следующих восьми месяцев, а при необходимости — сокращать потребление на принудительной основе.

Сегодня, 26 июля, должен пройти совет министров энергетики стран ЕС в Брюсселе. В процессе стороны затронут вопрос

снижения зависимости от российских газа, нефти и угля. Так, будет обсуждаться сокращение спроса на 15%. Некоторые европейские страны, в частности, Венгрия, Португалия, Испания и Греция, негативно восприняли предложения Брюсселя.