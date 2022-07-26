ЕС согласовал план по сокращению потребления газа на 15%

Странам Евросоюза удалось согласовать план по сокращению потребления газа в блоке для снижения ущерба от вероятной остановки поставок газа из РФ в дальнейшем. Об этом сообщает агентство DPA в Twitter, передает «Прайм».
«Страны-члены ЕС согласовали чрезвычайный план по уменьшению потребления газа в блоке в попытке ослабить эффект от потенциального полного прекращения поставок российского газа», — указано в сообщении.
Еврокомиссия ранее выступила с инициативой понизить спрос на природный газ на 15% в течение следующих восьми месяцев, а при необходимости — сокращать потребление на принудительной основе.
Сегодня, 26 июля, должен пройти совет министров энергетики стран ЕС в Брюсселе. В процессе стороны затронут вопрос
снижения зависимости от российских газа, нефти и угля. Так, будет обсуждаться сокращение спроса на 15%. Некоторые европейские страны, в частности, Венгрия, Португалия, Испания и Греция, негативно восприняли предложения Брюсселя.
25 июля пресс-служба «Газпрома» сообщила, что на компрессорной станции «Портовая» газового трубопровода «Северный поток» остановится эксплуатация еще одного газотурбинного двигателя Siemens. Отмечалось, что производительность станции «Портовая» с 27 июля будет составлять до 33 млн куб. м. в сутки.