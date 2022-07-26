В Европе заявили о пределе санкционного давления на Россию

Принятый Евросоюзом седьмой пакет санкций показывает, что блок исчерпал свои возможности по давлению на Россию. Об этом со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах пишет французское издание Le Monde.
По словам источника издания, в отличие от предыдущих, последний санкционный пакет не содержит серьезных мер.
«Мы подошли к концу того, что могли сделать», - пояснил дипломат.
В частности, 27 стран-членов ЕС не собираются отказываться от российского газа. И даже те из них, кто выступал за эту меру, например, Польша и страны Балтии, понимают, что вынесение этого вопроса на обсуждение подчеркнуло бы разногласия внутри блока, отмечается в статье.
При этом Евросоюз последовал примеру стран G7, которые ранее отказались от российского золота. В то же время в новом пакете прописаны и исключения из санкционного списка, напоминает издание.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, целью которой он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ страны ЕС начали масштабное давление на Россию, согласовав уже семь пакетов санкций, и запретив, в том числе перевозки нефти по морю и поставки российского угля.
В Еврокомиссии ранее заявили, что считают возможным сократить потребление газа на две трети в этом году и полностью отказаться от поставок из России «задолго до 2030 года». Однако министр климата Польши Анна Москва раскритиковала инициативы Еврокомиссии в области энергобезопасности. Она подчеркнула, что Варшава отказывается делиться газом с другими государствами ЕС.