В Европе заявили о пределе санкционного давления на Россию

Принятый Евросоюзом седьмой пакет санкций показывает, что блок исчерпал свои возможности по давлению на Россию. Об этом со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах пишет французское издание Le Monde.

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По словам источника издания, в отличие от предыдущих, последний санкционный пакет не содержит серьезных мер.

«Мы подошли к концу того, что могли сделать», - пояснил дипломат.

В частности, 27 стран-членов ЕС не собираются отказываться от российского газа. И даже те из них, кто выступал за эту меру, например, Польша и страны Балтии, понимают, что вынесение этого вопроса на обсуждение подчеркнуло бы разногласия внутри блока, отмечается в статье.

При этом Евросоюз последовал примеру стран G7, которые ранее отказались от российского золота. В то же время в новом пакете прописаны и исключения из санкционного списка, напоминает издание.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, целью которой он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ страны ЕС начали масштабное давление на Россию, согласовав уже семь пакетов санкций, и запретив, в том числе перевозки нефти по морю и поставки российского угля.