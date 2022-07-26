ЕС наращивает импорт угля из Казахстана

Казахстан за период с января по май поставил в страны Евросоюза 1,5 млн тонн угля, что почти вдвое больше, чем за весь 2021 год. Об этом, как пишет «Коммерсантъ», следует из данных Eurostat.

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Отмечается, что на данный момент большая часть казахстанского угля была поставлена в ЕС по морю с перевалкой в портах России или Прибалтики — 782 тыс. тонн (240 тыс. тонн за весь 2021 год).

По железной дороге поставлено 635 тыс. тонн (540 тыс. тонн за весь 2021 год). Ещё 90 тыс. тонн казахстанского угля приехало в Германию по автодорогам.