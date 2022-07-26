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33 минуты назад

Володин назвал пять причин ослабления доллара

Лера Букина

Американская валюта теряет свои позиции по ряду причин. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Первый фактор — факт того, что доллар не обеспечен реальными товарами и ресурсами, данная валюта не имеет привязки к золоту.

«Американский печатный станок ничем не сдерживается. Отсюда огромный госдолг США и рекордная инфляция имени Байдена», - указал Володин.

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Другим фактором является использование доллара в качестве инструмента политического противостояния. В частности, речь идет о введении рестрикций: ограничение на проведении платежей, заморозка золотовалютных резервов и т.д.

Третий фактор — изменения геополитического характера.

«Однополярная модель себя изжила. В мире существует запрос на многополярность. Как следствие — на альтернативу доллару», — подчеркнул Володин.

Также парламентарий указал на такие причины, как нежелание властей США признавать собственные ошибки и работать над ними, а также на цикличность истории. По его словам, каждой мировой валюте отведен свой период — приблизительно один век. Володин отметил, что сейчас уже наблюдается процесс дедолларизации во всем мире. Его, по словам парламентария, не остановить.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер заявил агентству «Прайм», что покупка гонконгских долларов и юаней помогут пережить период ослабления российской валюты.

Экономика,Вячеслав Володин,Госдума,
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