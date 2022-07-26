Володин назвал пять причин ослабления доллара

Первый фактор — факт того, что доллар не обеспечен реальными товарами и ресурсами, данная валюта не имеет привязки к золоту.

Также парламентарий указал на такие причины, как нежелание властей США признавать собственные ошибки и работать над ними, а также на цикличность истории. По его словам, каждой мировой валюте отведен свой период — приблизительно один век. Володин отметил, что сейчас уже наблюдается процесс дедолларизации во всем мире. Его, по словам парламентария, не остановить.