FT: Украина рискует столкнуться с финансовой катастрофой

Украина может столкнуться с финансовой катастрофой, так как бюджетные ресурсы страны почти израсходованы. Об этом сообщает британская газета Financial Times, передает ТАСС.

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Отмечается, что в связи с серьезным увеличением военных расходов финансовые ресурсы Украины могут закончиться уже предстоящей осенью. Средств может не хватить даже на поддержку социальной сферы, указывает газета.

Также FT подчеркивает, что Украина сейчас «серьезно ограничена в источниках финансирования». За ростом налогового бремени на бизнес может последовать массовое банкротство компаний, что, в свою очередь, усилит гуманитарный кризис, предупреждает газета.

По мнению источников газеты в Киеве, финансовая помощь со стороны Запада, поступает «слишком медленно» и маленькими порциями.

Также украинские власти убеждены в том, сейчас рассчитывать на мягкую кредитно-денежную политику не стоит, так как это повлечет за собой рост инфляции и удорожание импорта, на который полагается республика.