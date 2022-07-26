Киев установил сроки для «изъятия» российских активов на Западе

Украина считает изъятие золотовалютных резервов РФ самым быстрым и доступным способом конфискации заблокированных на Западе российских активов, его можно осуществить за семь-восемь месяцев. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в интервью агентству РБК-Украина, опубликованном во вторник.

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"Сейчас сфокусировались на самом перспективном механизме с тем, чтобы получить быстрый результат, - это изъятие российских золотовалютных резервов, потому что, по нашему мнению, это то, что можно имплементировать месяцев за семь-восемь. И средства, которые могут поступить, если этот механизм будет имплементирован так, как мы того хотим, - это сотни миллиардов долларов", - цитирует издание главу украинского ведомства.

По его словам, золотовалютные резервы РФ - "это самая интересная история с точки зрения и суммы, и скорости".

При этом он отметил, что в этом вопросе, как и с изъятием активов у российских собственников, необходимо согласие западных партнеров на "инновационные механизмы", которые предлагает Киев. По утверждению Малюськи, для этого нужно, чтобы страна, где эти средства находятся, заключила соответствующий международный договор, который с таких активов снимет иммунитет, а страна согласится на передачу этих средств в специальный фонд.