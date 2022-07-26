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1 час назад

Киев планирует за восемь месяцев "изъять" российские активы на Западе

ТАСС

Украина считает изъятие золотовалютных резервов РФ самым быстрым и доступным способом конфискации заблокированных на Западе российских активов, его можно осуществить за семь-восемь месяцев. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в интервью агентству РБК-Украина, опубликованном во вторник.

Киев установил сроки для «изъятия» российских активов на Западе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сейчас сфокусировались на самом перспективном механизме с тем, чтобы получить быстрый результат, - это изъятие российских золотовалютных резервов, потому что, по нашему мнению, это то, что можно имплементировать месяцев за семь-восемь. И средства, которые могут поступить, если этот механизм будет имплементирован так, как мы того хотим, - это сотни миллиардов долларов", - цитирует издание главу украинского ведомства.

По его словам, золотовалютные резервы РФ - "это самая интересная история с точки зрения и суммы, и скорости".

При этом он отметил, что в этом вопросе, как и с изъятием активов у российских собственников, необходимо согласие западных партнеров на "инновационные механизмы", которые предлагает Киев. По утверждению Малюськи, для этого нужно, чтобы страна, где эти средства находятся, заключила соответствующий международный договор, который с таких активов снимет иммунитет, а страна согласится на передачу этих средств в специальный фонд.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ. По оценкам Запада, в результате санкций были заморожены более 60% валютных резервов России - свыше $350 млрд.

Экономика,Денис Малюська,Владимир Путин,ЕС,
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