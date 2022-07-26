В Киеве прорабатывают пути конфискации золотовалютных резервов России

Украина ведет переговоры с Латвией о конфискации Ригой находящихся в этой стране российских золотовалютных резервов (ЗВР) для передачи их Киеву. Об этом сообщил глава Минюста Украины Денис Малюська в интервью агентству РБК-Украина, опубликованном во вторник.

"Для того, чтобы мы получили в специально созданный фонд компенсации за ущерб, нанесенный Россией, значительные суммы средств, речь идет о золотовалютных резервах, нужно, чтобы страна, где эти средства находятся, заключила соответствующий международный договор, где с таких активов будет снят иммунитет и где она согласится на передачу этих средств в специальный фонд. <...> Первой страной, скорее всего, станет Латвия. Они согласились с концепцией. Соответственно, мы сейчас на стадии переговоров по конкретному тексту договора. Я был в Риге на прошлой неделе - они его согласились потенциально подписать и ратифицировать в крайне сжатые сроки", - сказал глава ведомства.

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Он признал, что у Латвии немного российских ЗВР, но Киев идет "по пути наименьшего сопротивления". По его словам, текст предполагаемого договора должен быть согласован Украиной и той страной, где находятся ЗВР, подписан правительствами и ратифицирован парламентами двух стран.

"Поскольку мы поняли, что с большим количеством стран одновременно один текст договора согласовать - это годы, мы попытались пойти по пути наименьшего сопротивления. То есть выбираем одну страну, у нее может быть немного российских активов, однако она быстро может согласиться на подписание договора", - пояснил он.

В дальнейшем к этому присоединятся и другие страны, надеются в Киеве.

"Другим странам мы говорим: "Смотрите, одна такая страна уже есть, давайте кто-то будет вторым, третьим". И дальше мы подходим к самым влиятельным странам, где самое большое количество средств", - сообщил глава Минюста.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ. По оценкам Запада, в результате санкций были заморожены более 60% валютных резервов России - свыше $350 млрд.

Украина считает изъятие золотовалютных резервов РФ самым быстрым и доступным способом конфискации заблокированных на Западе российских активов, его можно осуществить за семь-восемь месяцев. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в интервью агентству РБК-Украина, опубликованном во вторник.

"Сейчас сфокусировались на самом перспективном механизме с тем, чтобы получить быстрый результат, - это изъятие российских золотовалютных резервов, потому что, по нашему мнению, это то, что можно имплементировать месяцев за семь-восемь. И средства, которые могут поступить, если этот механизм будет имплементирован так, как мы того хотим, - это сотни миллиардов долларов", - цитирует издание главу украинского ведомства.

По его словам, золотовалютные резервы РФ - "это самая интересная история с точки зрения и суммы, и скорости".

При этом он отметил, что в этом вопросе, как и с изъятием активов у российских собственников, необходимо согласие западных партнеров на "инновационные механизмы", которые предлагает Киев. По утверждению Малюськи, для этого нужно, чтобы страна, где эти средства находятся, заключила соответствующий международный договор, который с таких активов снимет иммунитет, а страна согласится на передачу этих средств в специальный фонд.

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий засекретить данные о золотовалютных резервах страны. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законопроект, внесенный правительством, направлен на изменение регулирования корпоративных отношений. Золотого запаса касается его первая статья. В документе предлагается внести поправки в статью 7 закона «О государственной тайне» — в ней прописаны данные, не подлежащие отнесению к государственной тайне и засекречиванию. Сейчас в этом списке значатся и сведения о размерах ЗВР, но теперь властям могут дать право исключить их из этого списка и засекретить.

Как поясняют авторы документа, мера призвана не допустить попадания данных о резервах России в руки «недружественных» иностранных государств. В начале февраля объем запасов монетарного золота страны равнялся 73,9 миллиона унций (около 2,3 тысячи тонн), однако с тех пор Центробанк не публикует обновленные данные.

Этот же документ разрешает банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юридических лиц. Теперь в договоре депозита в иностранной валюте, заключаемого с компанией, может быть предусмотрено взимание комиссии, превышающей сумму выплачиваемых процентов. Ранее в Минэкономразвития подчеркнули, что мера должна стимулировать бизнес избавляться от долларов и евро.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил государствам-партнерам заключить многосторонний договор, предусматривающий конфискацию активов России за рубежом и их передачу «всем пострадавшим от российской агрессии». Об этом сообщает ТАСС.

«Мы предлагаем государствам-партнерам подписать многосторонний договор и создать механизм, благодаря которому каждый и каждая, кто пострадал от действий российской армии, сможет получить компенсацию своих потерь», — сказал Зеленский в видеообращении.

По его словам, подобное соглашение позволит арестовать или заморозить средства и имущество юрисдикциях государств-партнеров, «а затем конфискованы и направлены в специально созданный фонд, из которого все пострадавшие от российской агрессии смогут получить соответствующую компенсацию». Он полагает, что «это будет точно справедливо».

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак признал существование проблем, препятствующих получению украинскими властями доступа к замороженным за рубежом активам России, и заявил о стремлении создать «легитимный международный механизм» для достижения этой цели. Он отметил, что национальные суды и международные арбитражи не имеют соответствующей юрисдикции, а ЕСПЧ не может обеспечить принудительное исполнение своих решений. В это же время ООН почти парализована пребыванием Российской Федерации в Совете Безопасности.

Международная расчетно-клиринговая система Euroclear в первом полугодии 2022 года заработала 110 миллионов евро на замороженных из-за санкций российских активах. Об этом свидетельствует отчет компании.

«В соответствии со стандартным процессом компания инвестировала имеющиеся денежные средства, что привело к получению процентного дохода. В течение первого полугодия прибыль по нему, полученная от замороженных активов, удерживаемых в результате российских санкций, составила 110 миллионов евро», — говорится в отчете.

При этом в целом доходы Euroclear увеличились на 262% до 191 миллиона евро, а в годовом исчислении на конец июня 2022 года остатки денежных средств компании увеличились на 72 миллиарда евро. В компании ожидают, что в следующих отчетных периодах прибыль по замороженным российским активам вырастет еще сильнее, поскольку платежи и погашения по ним продолжат накапливаться в условиях роста процентных ставок.

Западные страны, заморозив зарубежные активы РФ, подорвали доверие к международной финансовой системе и резервным валютам. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в пятницу перед суперфиналистами конкурса "Лидеры России".

"Отнимая активы у нашего государства и граждан, поставили под сомнение незыблемость права собственности, на котором базировались все экономические отношения", - сказал он. По сломвам Мишустина, последствия такого незаконного поведения Запада уже проявляются в виде роста инфляции и цен на электроэнергию, а также продовольствие.

Премьер-министр также подчеркнул, что против России со стороны Запада было введено беспрецедентное количество санкций. Сейчас, по его словам, их уже больше 10 тысяч.

“Цели тех, кто вводит санкции против нашей страны, понятны. Они их не скрывают - разрушить нашу экономику, сдержать наше развитие, нанести ущерб нашим гражданам”, - сказал премьер-министр.

Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов назвал заморозку российских активов западными странами одной из величайших краж в истории.

Таким мнением он поделился в интервью РИА Новости.

«Будем называть вещи своими именами: заморозка российских активов — это одна из величайших краж в истории. И парадокс в том, что организаторами этого преступления выступают те же, кто ранее взял на себя ответственность за поддержание мировой экономической архитектуры. Это всё равно, что поручить лисе сторожить курятник», — цитирует Венедиктова агентство.

29 июня Министерство финансов США заявило, что за 100 дней были заблокированы или заморожены активы ЦБ России и находящихся под санкциями россиян на сумму более $330 млрд.

Решение о конфискации российских активов в Европе с последующей передачей украинским властям требует подготовки юридической базы, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, пишет РИА Новости. Он отметил, что представители Еврокомиссии (ЕК) в данный момент рассматривают возможности реализации данной инициативы, но ее будущее пока неясно.

Да, это рассматривается. Но мы знаем, что с юридической точки зрения переход от заморозки к конфискации очень сложный. Различные страны при поддержке ЕК изучат его, но исход не предрешен, — сказал Джентилони.

По его мнению, при реализации подобных решений в первую очередь соблюдаются принципы правового государства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия анализирует меры по снятию незаконной блокировки своих счетов за рубежом, которые Запад планирует использовать для помощи Украине. Об этом представитель Кремля сообщил на брифинге.

«Подобные действия, конечно, были бы крайне, абсолютно незаконными. Они противоречили бы всем нормам и правилам международных законов. И, конечно, мы анализируем те меры, которые могут быть эффективными, в плане урегулирования вот этой незаконной ситуации», — сказал Песков.

Он отметил, что Россия выступает категорически против передачи своих золотовалютных резервов Украине.

Накануне МИД Великобритании заявлял, что Соединенное Королевство рассматривает возможность проведения в 2023 году конференции по восстановлению Украины.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщала, что хочет последовать примеру Канады и обдумывает конфискацию российских активов в стране для передачи Украине. Она также допустила, что для реализации этой идеи, возможно, потребуется принять новый закон.

Банк России продолжает готовить иски для разморозки международных резервов РФ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина

«Что касается статуса исков по поводу разморозки ЗВР (золотовалютные резервы – прим. ВЗГЛЯД) – это сложный процесс. Мы в стадии их (исков) подготовки», – приводит ТАСС слова Набиуллиной.

Как сообщал министр финансов России Антон Силуанов, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ РФ на Западе воровством.

Международные резервы России за неделю с 8 по 15 июля сократились на $7,4 млрд и составили $565,3 млрд. Об этом пресс-служба Банка России сообщила на своем сайте.

На 8 июля уровень этих высоколиквидных финансовых активов, которые находятся в распоряжении Центробанка и правительства России, составлял $572,7 млрд.

Международные резервы страны складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в Международном валютном фонде (МВФ) и других резервных ценны бумаг.