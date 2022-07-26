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1 час назад

Португалия заявила о неготовности к кризису из-за решений ЕК по газу

Алиса Селезнёва

Министр окружающей среды Португалии Дуарте Кордейру заявил о неготовности страны к кризису в энергетической системе для решения газового вопроса в рамках Евросоюза. Об этом пишет РИА Новости.

Португалия заявила о неготовности к кризису из-за решений ЕК по газу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Такое заявление представитель Португалии сделал перед началом встречи глав энергетических ведомств стран ЕС, которая проходит в Брюсселе.

«Мы не можем создать кризис в энергосистеме для того, чтобы добиться решения газового кризиса», - приводит слава министра Expresso.

При этом он подчеркнул, что необходимо дождаться финального предложения Еврокомиссии по решению проблемы.

Ранее Еврокомиссия на фоне снижения поставок газа из России выступила с инициативой понизить спрос на природный газ на 15% в течение следующих восьми месяцев, а при необходимости — сокращать потребление на принудительной основе. Португалия, а также еще несколько стран ЕС, выступили с критикой этого предложения.

«Газпром» уменьшил объем прокачки газа по «Северному потоку» из-за сложностей с доставкой из Канады турбины Siemens, которая находилась там на ремонте. Позднее стало известно, что российская компания остановит эксплуатацию еще одной турбины на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток».

Экономика,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,
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