Португалия заявила о неготовности к кризису из-за решений ЕК по газу

Министр окружающей среды Португалии Дуарте Кордейру заявил о неготовности страны к кризису в энергетической системе для решения газового вопроса в рамках Евросоюза. Об этом пишет РИА Новости.

Такое заявление представитель Португалии сделал перед началом встречи глав энергетических ведомств стран ЕС, которая проходит в Брюсселе.

«Мы не можем создать кризис в энергосистеме для того, чтобы добиться решения газового кризиса», - приводит слава министра Expresso.

При этом он подчеркнул, что необходимо дождаться финального предложения Еврокомиссии по решению проблемы.

Ранее Еврокомиссия на фоне снижения поставок газа из России выступила с инициативой понизить спрос на природный газ на 15% в течение следующих восьми месяцев, а при необходимости — сокращать потребление на принудительной основе. Португалия, а также еще несколько стран ЕС, выступили с критикой этого предложения.