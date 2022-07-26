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1 час назад

ЕС освободил страны Балтии и островные государства от экономии газа

Илья Родин

Сегодня, 26 июля, прошел саммит министров энергетики государств Евросоюза. На мероприятии был принят план снижения потребления газа на 15%. Об этом пишет Forbes.

Евросоюз освободил Прибалтику и островные государства от экономии газа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что предварительное обсуждение деталей сделки заняло шесть дней. План рассчитан до 31 марта 2023 года. Правительства входящих в ЕС стран представят национальные документы по вопросам энергобезопасности до конца октября.

Описаны три пакета мер экономии газа в Европе

По данным издания, в итоговом документе предусмотрены исключения для прибалтийских и островных государств. Кроме того, в список попали Португалия и Испания, которые первыми выступили против инициативы Еврокомиссии. Предприятиям химической и сталелитейной промышленности экономить газ также не придется.

Ранее сообщалось, что официальные лица Греции и других государств резко высказались против предложенных чиновниками ЕК мер по регулированию потребления газа. Так, министр климата Польши Анна Москва заявила, что Варшава не планирует делиться энергоресурсами с другими странами.

Экономика,Анна Москва,Еврокомиссия,ЕС,
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