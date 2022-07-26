Евросоюз освободил Прибалтику и островные государства от экономии газа

Сегодня, 26 июля, прошел саммит министров энергетики государств Евросоюза. На мероприятии был принят план снижения потребления газа на 15%. Об этом пишет Forbes.

Отмечается, что предварительное обсуждение деталей сделки заняло шесть дней. План рассчитан до 31 марта 2023 года. Правительства входящих в ЕС стран представят национальные документы по вопросам энергобезопасности до конца октября.

По данным издания, в итоговом документе предусмотрены исключения для прибалтийских и островных государств. Кроме того, в список попали Португалия и Испания, которые первыми выступили против инициативы Еврокомиссии. Предприятиям химической и сталелитейной промышленности экономить газ также не придется.