Европе предрекли «кошмарный сценарий» после заявления «Газпрома»

По мнению Брэдли, Германия оказалась на грани рецессии, а остальные европейские страны испытывают на себе существенное давление из-за дефицита и роста стоимости энергоресурсов. Опасается блэкаутов, спровоцированных энергокризисом, и Великобритания.

В июне «Газпром» сообщил о проблемах с прокачкой газа в Европу по газопроводу «Северный поток». Компания не смогла своевременно получить из ремонта газоперекачивающие агрегаты (ГПА) от компании Siemens для компрессорной станции «Портовая».

В начале июля Канада согласилась предоставить Германии восстановленный агрегат для его дальнейшей передаче Москве. После планового техобслуживания «Северный поток» возобновил работу 21 июля, однако уже 25-го числа российский энергетический гигант сообщил об остановке эксплуатации еще одной турбины, вследствие чего поставки по трубопроводу будут не более 33 миллионов кубометров в сутки, то есть упадут до 20 процентов от номинальной мощности.