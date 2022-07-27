Кремль заявил о «разблокировке» ситуации с транзитом в Калининград

«Я не стал бы такие громкие фразы произносить. Я сказал бы, что эта ситуация вокруг Калининграда в связи с санкциями для РФ является жизненно важной. Позитивно, что европейцы поняли, насколько это жизненно важно для России. Все это было достигнуто в процессе диалога. Предстоит еще немалая работа, но сейчас такая кризисная ситуация разблокирована. Иногда даже во время антироссийской истерики ростки здравого смысла мы встречаем. Будем надеяться, что ростки и дальше будут прорастать», — заявил Песков.