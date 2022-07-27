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1 час назад

Песков назвал разрешение Литвы на транзит грузов в Калининград «ростками здравого смысла»

Газета.Ruиещё 4

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал информацию о разрешении Литвы на транзит подсанкционных грузов в Калининград.

Кремль заявил о «разблокировке» ситуации с транзитом в Калининград
Фото: ReutersReuters

На вопрос журналиста о том, можно ли считать начало транзита «отступлением коллективного Запада», Песков ответил, что не стал бы «произносить такие громкие фразы»

«Я не стал бы такие громкие фразы произносить. Я сказал бы, что эта ситуация вокруг Калининграда в связи с санкциями для РФ является жизненно важной. Позитивно, что европейцы поняли, насколько это жизненно важно для России. Все это было достигнуто в процессе диалога. Предстоит еще немалая работа, но сейчас такая кризисная ситуация разблокирована. Иногда даже во время антироссийской истерики ростки здравого смысла мы встречаем. Будем надеяться, что ростки и дальше будут прорастать», — заявил Песков.

Ранее первый поезд с цементом прибыл в Калининград через Литву после снятия Вильнюсом ограничений на железнодорожный транзит. 18 июня Литва заблокировала транзит грузов в Калининградскую область через свою территорию по железной дороге. Ограничения коснулись порядка 30% поставок в российский анклав. 11 июля Вильнюс расширил ограничения.

Экономика,Дмитрий Песков,
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