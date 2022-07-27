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48 минут назад

Поставки по "Северному потоку" упали до 20% от максимума из-за остановки еще одной турбины

ТАССиещё 11

Поставки российского газа по "Северному потоку" упали до около 20% от максимальной мощности на фоне остановки работы еще одной газовой турбины. Об этом говорится в сообщении немецкого газотранспортного оператора Gascade.

Поставки газа в Европу по «Северному потоку» упали до 20%
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"С 27.07.2022, 8 утра (09:00 мск - прим. ТАСС) 1,28 млн кубометров в час, или около 20% от максимальной пропускной способности "Северного потока", было транспортировано по "Северному потоку" в соответствии с заявками", - сказано в сообщении.

Таким образом, поставки по газопроводу упадут более чем вдвое - до около 31 млн куб. м в сутки с державшихся ранее 67 млн куб. м.

25 июля "Газпром" сообщил о вынужденной остановке работы еще одного газотурбинного двигателя на компрессорной станции "Портовая" из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта. Таким образом, в рабочем состоянии останется лишь одна турбина.

На этом фоне цена газа в Европе в ходе торгов поднялась выше $2 300 за 1 тыс. куб. м впервые с 8 марта.

Власти Германии заявили, что не видят технических причин для сокращения поставок газа по "Северному потоку". При этом ФРГ по-прежнему отказывается сообщать о местонахождении отремонтированной турбины, а отправленные со стороны Siemens документы по возврату турбины все еще не снимают санкционные риски и лишь вызывают дополнительные вопросы, отмечал "Газпром". В Siemens Energy же заявили, что не видят связи между турбиной и снижением поставок по "Северному потоку", а для ее ввоза в РФ не хватает таможенных документов от "Газпрома".

Экономика,Siemens,Газпром,
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