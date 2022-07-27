Поставки газа в Европу по «Северному потоку» упали до 20%

Поставки российского газа по "Северному потоку" упали до около 20% от максимальной мощности на фоне остановки работы еще одной газовой турбины. Об этом говорится в сообщении немецкого газотранспортного оператора Gascade.

"С 27.07.2022, 8 утра (09:00 мск - прим. ТАСС) 1,28 млн кубометров в час, или около 20% от максимальной пропускной способности "Северного потока", было транспортировано по "Северному потоку" в соответствии с заявками", - сказано в сообщении.

Таким образом, поставки по газопроводу упадут более чем вдвое - до около 31 млн куб. м в сутки с державшихся ранее 67 млн куб. м.

25 июля "Газпром" сообщил о вынужденной остановке работы еще одного газотурбинного двигателя на компрессорной станции "Портовая" из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта. Таким образом, в рабочем состоянии останется лишь одна турбина.

На этом фоне цена газа в Европе в ходе торгов поднялась выше $2 300 за 1 тыс. куб. м впервые с 8 марта.