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34 минуты назад

CNN: США опасаются раскола в Евросоюзе из-за энергетического кризиса

Слово и Дело

Белый дом сильно обеспокоен возможным расколом Евросоюза на фоне страха стран перед холодными зимами. США всячески стараются сдержать развитие панических настроений, сообщил телеканал CNN.

CNN: США опасаются раскола в ЕС из-за энергокризиса
Фото: ТАССТАСС

Страхи были вызваны приближающейся зимой и газовым кризисом. Европе необходим больший объем газа, чем она имеет сейчас, но позволить его она не может из-за антироссийских санкций.

США и ЕС обсуждают в качестве альтернативы увеличение мощности действующих АЭС в Европе. Таким образом они хотят уменьшить потребление голубого топлива. Вашингтон также убеждает Берлин продолжить эксплуатацию своих станций вопреки планам отказаться от данного источника энергии к концу 2022 году.

Экономика,ЕС,
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