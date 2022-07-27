CNN: США опасаются раскола в ЕС из-за энергокризиса

Белый дом сильно обеспокоен возможным расколом Евросоюза на фоне страха стран перед холодными зимами. США всячески стараются сдержать развитие панических настроений, сообщил телеканал CNN.
Страхи были вызваны приближающейся зимой и газовым кризисом. Европе необходим больший объем газа, чем она имеет сейчас, но позволить его она не может из-за антироссийских санкций.
США и ЕС обсуждают в качестве альтернативы увеличение мощности действующих АЭС в Европе. Таким образом они хотят уменьшить потребление голубого топлива. Вашингтон также убеждает Берлин продолжить эксплуатацию своих станций вопреки планам отказаться от данного источника энергии к концу 2022 году.