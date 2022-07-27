Филиппины отказались от покупки российских вертолетов из-за страха перед США

Правительство Филиппин отменило сделку о покупке 16 российских вертолетов Ми-17 из-за опасений возможных санкций со стороны США, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Associated Press.
Бывший министр обороны Филиппин Дельфин Лорензана сообщил агентству, что еще до окончания своих полномочий 30 июня отменил сделку с Россией и получил одобрение президента Родриго Дутерте.
"Мы могли столкнуться с санкциями", — приводит агентство слова Лорензаны.
Он отметил, что Вашингтон мог выразить недовольство в случае продолжения сделки из-за ухудшения отношений между США и Россией. Филиппины планировали приобрести 17 российских вертолетов.
В марте филиппинские СМИ сообщили, что страна пока не отказывается от сделки с Россией, несмотря на санкции против Москвы из-за ситуации на Украине.
Ранее в посольстве Российской Федерации в США заявили, что правительство Соединенных Штатов допустило вопиющее нарушение обязательств, поставляя Киеву вертолеты Ми-17 производства РФ, которые ранее предназначались для Афганистана.