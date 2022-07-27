Филиппины отказались от покупки российских вертолетов из-за страха перед США

Правительство Филиппин отменило сделку о покупке 16 российских вертолетов Ми-17 из-за опасений возможных санкций со стороны США, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Associated Press.

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Бывший министр обороны Филиппин Дельфин Лорензана сообщил агентству, что еще до окончания своих полномочий 30 июня отменил сделку с Россией и получил одобрение президента Родриго Дутерте.

"Мы могли столкнуться с санкциями", — приводит агентство слова Лорензаны.

Он отметил, что Вашингтон мог выразить недовольство в случае продолжения сделки из-за ухудшения отношений между США и Россией. Филиппины планировали приобрести 17 российских вертолетов.

В марте филиппинские СМИ сообщили, что страна пока не отказывается от сделки с Россией, несмотря на санкции против Москвы из-за ситуации на Украине.