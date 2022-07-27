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1 час назад

Песков: "Газпром" поставляет в Европу столько газа, сколько возможно

ТАССиещё 1

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает неправильным связывать объем поставок российского газа в Европу с отменой санкций. Как заявил в среду журналистам представитель Кремля, "Газпром" поставляет столько газа, сколько возможно.

Песков объяснил сокращение поставок газа в Европу
Фото: ТАССТАСС

"Это совершенно неправильная увязка", - сказал Песков, комментируя предположения, что Москва будет держать поставки газа в Европу на минимуме, пока ЕС не отменит санкции.

"Газпром", который является поставщиком, поставляет столько, сколько необходимо и сколько возможно", - подчеркнул представитель Кремля.

"Мы знаем, что сейчас технические возможности для прокачки стали меньше, они сузились, потому что процесс технического обслуживания различных агрегатов чрезвычайно затруднен из-за тех ограничений и санкций, которые ввела Европа, именно Европейский союз. Эти санкции не дают возможности оперативно производить техническое обслуживание, менять запасные части, выполнять капитальный ремонт и другие регламентные работы с оборудованием, необходимым для прокачки", - указал Песков.

По его словам, "по мере того, как будут выполняться эти работы, "Газпром", соответственно, будет иметь возможность прокачивать больше".

Экономика,Дмитрий Песков,Газпром,ЕС,
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