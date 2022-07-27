Песков объяснил сокращение поставок газа в Европу

"Мы знаем, что сейчас технические возможности для прокачки стали меньше, они сузились, потому что процесс технического обслуживания различных агрегатов чрезвычайно затруднен из-за тех ограничений и санкций, которые ввела Европа, именно Европейский союз. Эти санкции не дают возможности оперативно производить техническое обслуживание, менять запасные части, выполнять капитальный ремонт и другие регламентные работы с оборудованием, необходимым для прокачки", - указал Песков.