Германии предрекли нехватку туалетной бумаги из-за дефицита газа

Дефицит газа, который вызван сокращением поставок со стороны «Газпрома» , может повлечь за собой проблемы с производством бумажных изделий, в частности, туалетной бумаги. Об этом пишет немецкая газета Zeit со ссылкой на слова председателя правления Ассоциации производителей бумаги Баварии Юргена Шаллера.

«Бумажная промышленность очень зависит от дешевой энергии, поэтому я очень боялся, что Россия может отключить нам газ. Для сушки бумаги на производстве требуется очень много энергии, на которую уходит значимая часть доходов. Многие продукты бумажной промышленности, в том числе туалетная бумага, могут оказаться в дефиците», — подчеркнул Шаллер.

Ранее «Газпром» предупредил о снижении вдвое поставок газа по «Северному потоку-1» в связи с ремонтом газотурбинного двигателя. За этим последовал резкий рост цен на газ. Сегодня стоимость газа на бирже в Европе на открытии торгов демонстрировала повышение. Она преодолела отметку в 2300 долларов за тысячу кубометров. Цена августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах повысилась до $2 307 за 1 тыс. куб. м, или €220 за МВт•ч.