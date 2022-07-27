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27 минут назад

Германии предрекли нехватку туалетной бумаги из-за дефицита газа

Лера Букина

Дефицит газа, который вызван сокращением поставок со стороны «Газпрома», может повлечь за собой проблемы с производством бумажных изделий, в частности, туалетной бумаги. Об этом пишет немецкая газета Zeit со ссылкой на слова председателя правления Ассоциации производителей бумаги Баварии Юргена Шаллера.

Германии предрекли нехватку туалетной бумаги из-за дефицита газа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Бумажная промышленность очень зависит от дешевой энергии, поэтому я очень боялся, что Россия может отключить нам газ. Для сушки бумаги на производстве требуется очень много энергии, на которую уходит значимая часть доходов. Многие продукты бумажной промышленности, в том числе туалетная бумага, могут оказаться в дефиците», — подчеркнул Шаллер.

Ранее «Газпром» предупредил о снижении вдвое поставок газа по «Северному потоку-1» в связи с ремонтом газотурбинного двигателя. За этим последовал резкий рост цен на газ. Сегодня стоимость газа на бирже в Европе на открытии торгов демонстрировала повышение. Она преодолела отметку в 2300 долларов за тысячу кубометров. Цена августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах повысилась до $2 307 за 1 тыс. куб. м, или €220 за МВт•ч.

Экономика,Газпром,
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