Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+29° в 
USD 60.22EUR 61.00
Войти в почту
40 минут назад

В России увеличился импорт товаров из Китая

Елена Прошина

Импорт китайских товаров в Россию увеличился на 9,2%. Это до 204,5 тысяч тонн за прошедшие полгода. Об этом сообщают «Известия».

В России увеличился импорт товаров из Китая
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Речь идет о поставках через один из самых крупных пунктов пропуска продукции из КНР — о многостороннем автомобильном пункте Забайкальск (МАПП) на который приходится 36% от всего ввоза товаров из Китая через все автопереходы в Дальневосточном регионе. В этом году количество новой техники и наземного транспорта, ввозимого через этот пункт, увеличилось на 37%, а количество товаров народного потребления на 31%. Для обеспечения бесперебойного движения транспортных средств таможенники оформляют товары круглосуточно.

В Федеральной таможенной службе (ФТС) также отметили, что в крупнейшем на Дальнем Востоке железнодорожном пункте пропуска (ЖДПП) объёмы поставок существенно не изменились.

Напомним, что политический аналитик Александр Асафов ранее оценил вероятность того, что Китай откажется от сотрудничества с Россией.

Экономика,ФТС России,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители