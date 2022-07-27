В России увеличился импорт товаров из Китая

Импорт китайских товаров в Россию увеличился на 9,2%. Это до 204,5 тысяч тонн за прошедшие полгода. Об этом сообщают «Известия».

Речь идет о поставках через один из самых крупных пунктов пропуска продукции из КНР — о многостороннем автомобильном пункте Забайкальск (МАПП) на который приходится 36% от всего ввоза товаров из Китая через все автопереходы в Дальневосточном регионе. В этом году количество новой техники и наземного транспорта, ввозимого через этот пункт, увеличилось на 37%, а количество товаров народного потребления на 31%. Для обеспечения бесперебойного движения транспортных средств таможенники оформляют товары круглосуточно.