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1 час назад

В Минэкономразвития рассказали о спаде ВВП России

RT на русскомиещё 2

Минэкономразвития России подготовил обзор «О текущей ситуации в российской экономике», в котором говорится, что спад ВВП страны в июне усилился до 4,9% в годовом выражении.

В Минэкономразвития рассказали о спаде ВВП России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По оценке Минэкономразвития России, в июне ВВП снизился на 4,9% год к году, в целом за второй квартал 2022 года — на 4,0% в годовом выражении», — цитирует документ РИА Новости.

Спад по итогам первого полугодия текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составил 0,5%.

Ранее сообщалось, что эксперты Международного валютного фонда пересмотрели прогноз по перспективам экономики России на 2022 год и теперь ждут сокращения ВВП страны на 6%, а не на 8,5%, как предполагалось ранее.

Экономика,Международный валютный фонд,Минэкономразвития,
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