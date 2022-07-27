В Минэкономразвития рассказали о спаде ВВП России

Минэкономразвития России подготовил обзор «О текущей ситуации в российской экономике», в котором говорится, что спад ВВП страны в июне усилился до 4,9% в годовом выражении.

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«По оценке Минэкономразвития России, в июне ВВП снизился на 4,9% год к году, в целом за второй квартал 2022 года — на 4,0% в годовом выражении», — цитирует документ РИА Новости.

Спад по итогам первого полугодия текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составил 0,5%.