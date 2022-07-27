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1 час назад

В Минэкономразвития сообщили о спаде ВВП России

News.ru

ВВП России понизился в годовом выражении по итогам июня на 4,9%. По итогам второго квартала 2022 года показатель уменьшился на 4%, говорится в обзоре «О текущей ситуации в российской экономике», который подготовили в Минэкономразвития (МЭР) РФ.

В Минэкономразвития сообщили о спаде ВВП России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По оценке Минэкономразвития России, в июне ВВП снизился на 4,9% в годовом выражении, в целом за второй квартал 2022 года — на 4%. В июне экономическая активность поддерживалась улучшением показателей добывающей промышленности и сохранением положительной динамики в сельском хозяйстве, — отмечается в документе.

МВФ улучшил прогноз по снижению ВВП России в 2022 году

В министерстве указали на сокращение оборотов в розничной торговле, из-за чего в мае-июне суммарный оборот розничной торговли, платных услуг населению и общественного питания оказался почти на 7% меньше уровня 2021 года.

Согласно действующему прогнозу министерства спад российского ВВП в 2022 году составит 7,8%, инфляция не превысит 17,5%.

Экономика,Международный валютный фонд,Минэкономразвития,
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