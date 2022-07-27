В Минэкономразвития сообщили о спаде ВВП России

По оценке Минэкономразвития России, в июне ВВП снизился на 4,9% в годовом выражении, в целом за второй квартал 2022 года — на 4%. В июне экономическая активность поддерживалась улучшением показателей добывающей промышленности и сохранением положительной динамики в сельском хозяйстве, — отмечается в документе.