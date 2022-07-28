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1 час назад

Reuters: в Великобритании допустили перебои в подаче электроэнергии зимой

Газета.Ruиещё 2

В Великобритании предстоящей зимой могут возникнуть перебои с подачей электроэнергии из-за неопределенности с поставками российского газа в Европу. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на прогноз компании National Grid ESO, являющейся дочерним предприятием компании-оператора единой британской энергосистемы National Grid.

В Британии допустили перебои в подаче электроэнергии зимой
Фото: ReutersReuters

«Несмотря на то, что Великобритания не зависит от российского газа в такой степени, как остальная Европа, очевидно, что прекращение поставок газа в Европу может иметь косвенные последствия, в том числе очень высокие цены», — сказано в документе.

Отмечается, что наиболее сложный период в Соединенном Королевстве придется на первую половину декабря.

Компания уже заключила контракты с операторами некоторых угольных электростанций, чтобы они работали дольше, чем планировалось. Это необходимо для обеспечения резервного источника электроэнергии.

21 июля благотворительная организация National Energy Action сообщала, что в Великобритании может вырасти количество людей, не способных оплачивать счета. По данным компании, 8,2 млн домохозяйств столкнутся с самой невыносимой зимой.

Ранее стало известно, что власти Соединенного Королевства могут призвать жителей страны сократить потребление газа и электроэнергии в домах.

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